俄烏戰爭，打亂全球汽車產業供應鏈生產排程，加上中國大陸疫情干擾，造成部分汽車訂單出貨遞延，電子、醫療及運動等事業接單成長，智伸科技8日公布，3月合併營收年減2.41％，仍改寫同期次高；第一季合併營收突破23億元，締造單季營收史上新高。

智伸科3月合併營收近8.03億元，年減2.41％，創同期次高。第一季合併營收23.38億元，季增6.64％，年增3.34％，改寫歷史單季營收新高的紀錄。

智伸科表示，智伸科全力布局汽車、醫療、電子等市場策略效益持續發酵，電子事業因大數據時代來臨與雲端化趨勢，工業級固態硬碟相關零組件於雲端系統、資料處理中心、5G設備等領域需求暢旺。醫療事業也擺脫過去疫情嚴峻排擠醫療量能的影響，迎來一波遞延訂單回補與新品出貨的挹注，有效緩解汽車零組件出貨動能，因歐洲車廠與上海車廠因應疫情與俄烏戰爭陸續調整生產步調、車用晶片缺料等短期影響。

智伸科指出，依據Market Research Engine研究報告，2027年全球微創手術器械市場規模預估370億美元，年複合成長率12％。隨全球醫療科技持續發展，以小傷口取代傳統大面積創口的微創手術，大量減少出血及加速手術傷口的恢復、減少感染等優勢，已逐步成為一般外科治療的首選。利用機器人手術，可幫助外科醫師進行更為精準、安全且省時的手術，創造微創手術器械市場規模持續放大。智伸科多款微創手術器械關鍵零組件，近期營運更喜獲佳音，智伸科與主要客戶共同搶攻全球微創醫材市場大餅。

智伸科指出，智伸科對2022年第二季營運，維持審慎樂觀看法。智伸科謹慎面對疫情與國際情勢的變化，持續落實各廠區及總公司的各項防疫措施、掌握訂單出貨排程、彈性調整產能配置，創造整體營運保持穩健成長。

智伸科強調，智伸科積極與主要包括國際汽車Tier 1供應商、醫療、電子等客戶共同開發新應用技術、高競爭門檻及高市場滲透度的關鍵零組件產品，三引擎動能全開，助力未來整體訂單良好的能見度，挹注整體營運規模持續放大。