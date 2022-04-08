訂單能見度已達第三季，加上平均單價陸續調漲，成衣廠儒鴻(1476)3月合併營收37.25億元，年增19.69％，創同期歷史新高。儒鴻指出，主要客戶 庫存仍在安全水位，下單動能持續，預期2022年營運成長目標仍上看二位數。

儒鴻第一季合併營收101.77億元，年成長23.82％，也是同期高峰。

NIKE、Lululemon都是儒鴻主要大客戶；二家企業日前公布的最新財報，表現都優於市場預期；市場指出，這對儒鴻今年營運成長有穩定作用。

雖然市場、法人對全球通膨可能帶來對服飾消費需求減緩，將對成衣廠下半年營運成長受到衝擊而停滯；儒鴻表示，全球品牌服飾廠為分散風險、降低庫存，近一年來的下單模式都以「集中、一站式購 足」，要求供應鏈生產基地分散，這對儒鴻在爭取訂單上反而享有優勢。

新產能陸續加入，儒鴻指出，對今年整體成衣出貨量仍上修，可較去年全年成長，加上產品ASP順利調升之下，全年營收將可看到不錯幅度的雙位數成長。