大陸女星陳昱霖2018年自曝和已婚男星吳秀波談地下情，當了小三7年，讓原本給人愛家好男人形象的吳秀波形象毀了，而陳昱霖事後因勒索罪入獄，直到2021年才重獲自由；而陳昱霖出獄後還未正式復工，近日在IG曬近況，身材維持得一樣火辣，更大膽擺出雙手捧胸姿勢，辣暈一片網友。

陳昱霖在2018年主動曝光和吳秀波談了不倫戀7年，不甘心被拋棄才公開，當時卻傳出陳昱霖企圖討要分手費，事後檢方證實陳昱霖有敲詐人民幣3700萬元（約新台幣1.6億元）行為，觸犯了勒索罪，被判有期徒刑3年；之後有一名曾和陳昱霖當獄友的女士透露，她氣質出眾又有內涵，被問及入獄原因，只淡淡地說，「我進來是因為一個渣男，那個人告我敲詐勒索，不過他的事業也被毀了」。

近日陳昱霖在IG曬近況，身材維持得一樣火辣，更大膽擺出雙手捧胸姿勢，辣暈一片網友。(圖/ 摘自陳昱霖IG)

2021年2月陳昱霖正式出獄，重獲自由後卻沒馬上復工，僅偶爾更新社群，她的豐潤臉蛋被發現瘦了不少，整張臉看起來更立體，美貌不輸入獄前，更被讚不像是從監獄出來的人；時隔一年，陳昱霖日前在IG曬出多張性感風格的照片，身上衣服很合身，更做出雙手捧胸的大尺度動作。

過去陳昱霖的確會濃妝豔抹，但鮮少曬出太過性感或暴露的照片，但近期幾張照不免引起網友好奇，「要改變大膽的風格了嗎？」、「身材很火辣耶」、「想知道吳秀波有啥感想」、「現在改走這種路線嗎？」、「很性感但有點不雅觀，想錢想瘋了嗎？」、「臉還是漂漂亮亮的」。