本土疫情激增，教育部公布最新統計數據，全國確診學生人數累計1871人，且15縣市的181校已全校停課或部分班級停課。

教育部晚間表示，全國4月8日停課共181校，分別位於新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣等15縣市。

教育部指出，上述停課學校包括幼兒園21所、國小67校、國中23校、高級中等學校24校、大專校院46校。依師生染疫狀況不同，採全校停課、部分班級停課、或改成線上教學。

教育部持續統計全國學生確診情況，自4月20日至8下午5點半，學生確診人數累計1871人，其中大專生有892人（增加13人），高中生有241人（增加7人），國中生有174人（增加11人），國小生406人（增加12人），幼兒園學生158人（增加6人）。

至於境外移入的626名確診學生，教育部數據顯示，其中574人是大專生（增加2人），高中生42人，國中生1人，國小生7人，幼兒園2人。