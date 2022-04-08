民視八點檔《黃金歲月》昨晚播出劇情大爆發，平均收視5.54，最高一分鐘 6.31，超過200萬人收看。今天趁拍戲空檔，劇組品嚐200顆肉粽，開心慶祝收視大中，喊話繼續拍好戲回饋支持的觀眾朋友。主角之一王燦透露「駿生」這個渣男角色，是他演過最千錘百鍊的角色，他提前透露劇情即將迎來第4個女人，王彩樺打趣說：「你有什麼過人之處，可以有四個女人！」全場歡聲雷動。

《黃金歲月》爆點連連，劇中張書偉為了蒐集吳皓昇犯罪的證據，依舊裝失意跟蹤他，快被揭穿時，黃文星即時趕到才化解危機，但畫面卻以超級煽情姿勢呈現，讓預告圖文一發布，許多粉絲大讚「超腐超有愛」、「兩人就地結婚！」對此張書偉表示一直在思考哪個環節出問題，明明是很真誠的兄弟情戲碼，居然被觀眾敲碗在一起，不過他也認為導演運用的鏡頭很唯美，未來如果有BL劇來找，不會排斥出演。

從王燦手中接下反派的吳皓昇，為了迎戰報應戲，特別在兩個月前完成斷食減重，也說跟張書偉演對手戲很過癮，因為兩人都要求來真的，呼巴掌或者被捏臉捉弄，都是真真實實，「我身體不怕打，而且這樣效果會更逼真。」