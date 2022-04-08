85歲嬤駕「瑞典老坦克」疑恍神，往後爆衝甩車頭。

今(8)日上午7時許，北市忠孝東路4段216巷發生一起「瑞典老坦克」VOLVO爆衝事件，該爆衝影片也曝光；有名85歲詹姓老婦駕駛著老VOLVO要開出停車場時，疑似一時恍神，往前衝撞民宅外的花圃後，約莫9秒後，車輛後方冒起陣陣白煙，又往後爆衝「甩車頭」，再撞翻機車，撞上1間民房外牆才停下；警方獲報到場處理，老婦酒測值為0，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

北市忠孝東路4段216巷今(8)日上午7時許，有名85歲詹姓老婦駕駛「瑞典老坦克」VOLVO發生暴衝事件，該影片也曝光；老婦在管理員的引導下，將車子慢慢駛出停車場，疑似詹婦突恍神，該車輛往前直衝撞上民宅外的花圃停住， 一旁的管理員嚇得趕緊閃避，此時有1名老先生也走了出來，約莫9秒後，車後方冒出陣陣白煙，開始往後移動爆衝，差點撞上老先生，車子在倒退時還出現「甩車頭」狀況，之後，該車撞上另一側民宅外牆才停下，民宅外機車以及花圃也慘遭波及翻倒。

北市警方獲報後前往處理，經警方初步調查，詹婦駕照資格正常，酒測值為0，僅受到驚嚇並未受傷，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

詹婦車輛疑似暴衝，撞倒路邊兩輛機車。（翻攝照片／林郁平台北傳真）