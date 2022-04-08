林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案今二度開庭，高嘉瑜律師李永裕表示，不接受對方毫無誠意、徒具形式的道歉。（蔡雯如攝）

林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案今二度開庭，本次開庭僅有審視書面物證，據悉，林律師團主張要勘驗200多個錄音檔證物，但並無結論，而林秉樞在檢視證物標目時，聲稱這些受害人不是被害女子，不雅照全部都不是偷拍的，一下聲稱要跟高嘉瑜道歉，一下又改口要提告高嘉瑜。對此，高嘉瑜律師李永裕表示，不接受對方毫無誠意、徒具形式的道歉。

據了解，檢方扣得的錄音黨有233個檔案，其中有36個檔案與高嘉瑜有關，林秉樞的律師希望勘驗這些錄音檔案，尋找高同意拍攝私密影像的證據，不過，高的律師方堅決反對，並指林與高當時雖為男女朋友關係，但林竊錄行為涉犯妨害秘密，且此舉根本是要羞辱告訴人，僅同意勘驗當天的錄音檔。

據悉，今檢視券證標目等被害人照片時，林對證物稱告訴人為「被害女子」有異議，並稱「她們不是被害女子，這些全部不是偷拍」，堅決否認犯罪，雖然在庭上有向高嘉瑜道歉，但又突然改口要對高嘉瑜提告，情緒起伏相當大。

李永裕事後受訪表示，絕不接受林秉樞道歉，他從頭到尾否認犯罪，又要求公開審理檢視這些錄音、私密照片，簡直羞辱人，不斷傷害告訴人，因此不接受對方毫無誠意、徒具形式的道歉。

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