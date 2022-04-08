林姓男子因涉及縱火、竊盜罪定讞在八德外役監服刑，8日中午作業時，林男以上廁所為由，趁隙翻牆逃逸。（本報資料照）

林姓男子因涉及縱火、竊盜罪定讞在八德外役監服刑，8日中午作業時，林男以上廁所為由，趁隙翻牆逃逸。外役監發現林男失蹤，調閱監視器確認林男翻牆逃逸，目前已經向檢、警報案尋人中。

八德外役監表示，林男在洗車作業時，向管理員報請有如廁需求，後來管理員巡視時，發現林男不在作業場所，以為他還在如廁，便到廁所尋找，但未見其蹤跡，調閱監視器後，發現酷似林男的黑衣人，於13時42分翻越圍牆脫逃。

外役監也說，林男26歲，犯放火燒毀他物及竊盜罪，刑期9年10月，已有9次返家探視紀錄，於外役監執行期間亦無異樣。已向轄區桃園市政府警察局龜山分局大林派出所報案外，並依規定以涉嫌脫逃罪嫌函報桃園地檢署。

據了解，林男涉及放火燒毀他物，是在百貨公司、大樓、捷運站、火車站的廁所，以菸蒂、打火機點燃衛生紙，丟進垃圾桶中。管理、清潔人員或者民眾發現冒出濃煙後報案。至於竊盜罪嫌，則是隨機敲破汽車車窗，竊取內部財物。