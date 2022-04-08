高雄今（8日）暴增58例本土，其中38例與娛樂場所有關，除了原本的雅閣、金芭黎、大帝國、帝堡等新增28例外，其他娛樂場所也新增10例，目前共97例與之有關，極樂足跡也一一曝光，當中頗具盛名的「典璦美容美體」讓老司機一眼認出，因為該店是南台灣著名「半套店」，只要花1600元就能任選制服妹、OL。

高雄市今新增的58例當中，包含娛樂場所傳播鏈（雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國）28例、其他娛樂場所10例；其中3月26日到台中參加婚宴的確診男子染疫後曾與舞小姐密切接觸，舞小姐後來到雅閣、金芭黎上班，進而暴發群聚感染，目前4間娛樂場所包括雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國等處已造成97人染疫。

高雄暴增58例本土，其中38例與娛樂場所有關，極樂足跡曝光，當中頗具盛名的「典璦美容美體」讓老司機一眼認出，因為該店是南台灣著名「半套店」。（翻攝自典璦休閒招待所臉書）

有網友在PTT「Kaohsiung板」貼出確診者足跡圖笑說「根本高雄風化場所一覽表」、「老司機紓壓名單」；其中案25867在3月27日至4月4日間曾多次到「典璦美容美體」消費，據ETtoday報導，典璦SPA館對外以婚紗會館名義經營，實則確是知名「半套店」，一次消費1600元，2年前曾被警方逮到開罰。

典璦SPA館在高雄頗具盛名，作風高調的店家還有經營臉書、Instagram等平台，上頭可見不少穿著清涼的女子大秀養眼辣照，有些會穿制服、襯衫、泳裝等，照片中還會標示「上班時間」和18禁圖案，幾乎可說是高雄當地老司機都知道的娛樂場所。