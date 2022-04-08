連鎖健身事業柏文（8462）3月合併營收3.31億元，月增21.94％，年減 1.42％；第一季合併營業收入9.04億元，年減0.82％。

展望後市，近期COVID-19確診人數雖增加，但台灣民眾已逐漸形成維持防疫作為、恢復正常生活與病毒共存的生活模式，在第三劑疫苗接種率逐步提升、染疫重症比率極低的情況下，消費者或會員對於從事健身房運動的疑慮將日趨降低。

柏文看好「女性健身」的粉紅經濟以及「樂齡運動」的銀髮商機，今年「健身工廠」將女性消費者及樂齡族群列為重點行銷對象，首波於全台廠館巡迴推出「銀光派對」活動，特別為樂齡朋友們量身訂做運動課程，台灣超高齡社會即將來臨，健身工廠為長輩打造人生新舞台，讓運動成為銀髮族日常，持續綻放銀光價值，首站於旗艦店高雄市博愛廠舉辦，第二站來到全新開幕的台中市福科廠，均獲得熱烈迴響。

此外，柏文3月推出的「WomanPower 女力召集」行銷活動，提供全國女士們30天免費體驗活動，3月分來客數明顯成長，必將帶動會員人數的持續成長。

今年3月無連續假期的干擾，柏文「健身及娛樂服務收入」、「運動保健服務收入」及「入會費（含手續費）收入」均較2月成長，尤其是「運動保健服務收入」因教練課程執行堂數提升較上月呈現大幅增長。惟因農曆春節前及近期COVID-19確診人數增加的疫情影響，111年第一季合併營業收入與去年同期相當。