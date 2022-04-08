伴隨工作天數回復正常，PVC、EVA報價回穩走堅，及高雄停電等多空干擾，塑化專業廠3月營收互有增減。其中，台聚集團以亞聚(1308)3月營收7.14億元，年增5.07％；首季營收21.42億元，年增15.61％，表現穩健勝出。華夏(1305)3月營收18.46億元，年增1.21％，首季營收年增6.61％。

不過，台達化(1309)因ABS、PS行情相對趨緩，3月營收16.41億元，年減11.11％；台聚(1304)三月營收57.32億元，年減7.69％。

台苯(1310)因SM行情波動趨穩，3月營收12.96億元，年增91.42％；首季營收35.36億元，年增65.39％。聯成(1313)也在PVBC、DOP行情走堅支撐下，3月營收81.67億元，年增13.19％。

反應成本壓縮利差空間、旺季需求逐步增溫，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價在廠商挺價氛圍下，穩步走堅墊高。其中，HDPE、LLDPE聯袂彈升30美元，LDPE上漲20美元；PVC、EVA、ABS及PS因需求增溫、上游SM上漲支撐，持平走堅；PP則下滑15美元。

大陸PVC近期走勢平穩，而印度等需求良好，對PVC存在一定剛需利基。4月PVC計劃停車及檢修裝置增加，不排除仍有部分裝置可能計劃檢修，整體開工及產量或將下降。

廠商表示，大陸疫情對PVC下游消費產生干擾，因管控區物流運輸受限，企業被迫降低開工率在五～七成。若疫情管控持續，庫存補充受到抑制，一旦疫情緩解，可能會出現一波補貨需求。

此外，大陸SM受供應面比較平穩，價格出現一定程度挺價效益，沒有跟隨國際油價下跌步伐出現殺跌走勢，預計短線區間震盪為主，有利下游ABS、PS成本支撐。