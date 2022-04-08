海外長線資金參考指標—QFII（合格境外機構投資者）的持股情況，備受市場關注。截至7日，在已公布2021年報的A股上市公司中，有230家被QFII持有，其中120家為新進，46家獲得增持。

證券日報報導，從行業來看，在上述230家被QFII持有的公司中，以電子、機械設備、基礎化工及醫藥生物業公司家數較多，分別為26家、26家、25家與23家。

從市值來看，QFII新進或增持的個股大多為中小型股票。截至7日，在上述166家被QFII新進或增持的公司中，有123家公司市值小於人民幣（下同）100億元，占比74.1％，僅3家公司市值超過千億元。

招商證券首席策略分析師張夏指出，QFII資金中很大一部分屬於主權財富基金、退休基金等，這類資金最主要的特點之一就是投資週期長，所以更追求中長期價值。上述行業受益於2021年的漲價邏輯，加上需求共振，2021年業績保持高速增長，是高景氣導向下的行業選擇。

張夏又指，2021年A股市場風格分化特徵明顯，中小型指數顯著跑贏，景氣分化是風格分化的主因。新能源、上游資源品類股持續高景氣。因此，機構投資者的偏好也隨之變化。