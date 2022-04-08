台20線南橫公路自2009年莫拉克風災中斷迄今已逾12年，歷經多年的修復工程，目前朝向4月底5月初有條件通行的目標邁進，梅山口至向陽段，通車原則上比照梅山口到天池的通車條件，針對車種、時段進行管制，只要沒有發生交通事故，或是天災落石等情況，屆時民眾即可從高雄暢行到台東。
除了歷經3年的寶來一橋改建工程已完工啟用外，風災中嚴重受創的「明霸克露橋」，公路總局已經緊急做了鋼便橋，接下來會進行招標，提升明霸克露橋的抗洪強度，而梅山口管制站至向陽交控設備位置，全長約45公里，總計設置了34支CCTV、5座無線電基地台、4組車牌辨識系統、1組落實告警系統、1組對向來車告警系統、3組行車管制號誌，另外在大關山隧道還設置了4組緊急聯絡電話，未來通車後，將利用車牌辨識系統協助通車管制作為。
南橫公路前身為日治時期的理蕃警備道「關山越嶺道」，為台灣南部一條橫貫中央山脈的重要公路，西起台南市玉井區，東到台東縣海端鄉，最高點大關山隧道同時也是台東縣與高雄市的交界處，沿線知名的風景點有甲仙商圈、寶來溫泉、梅山遊憩區、天池、埡口雲海、霧鹿峽谷、利稻風情、新武呂溪魚類保護區等，全線通車後將為當地觀光產業注入一股活水，居民期待能帶動地方發展及就業機會，對於部落經濟更是利多，讓年輕人返鄉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。