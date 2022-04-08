南橫公路位於高雄市六龜區新的寶來一橋（右）已經完工，舊橋（左）即將拆除。（姚志平攝）

南橫公路上的明霸克露橋（右）去年遭土石流掩埋。（姚志平攝）

南橫公路上的明霸克露橋去年遭土石流掩埋後，公路總局在目前的涵管便道上游，搭出一座約100公尺的短期鋼便橋。（姚志平攝）

南橫公路，天池到向陽路段長青祠附近的大面山壁崩落，經公路總局努力修復通車。（姚志平攝）

南橫公路，梅山口管制站實施交通管制，調控進入管制路段車輛數及疏導用路人迴轉。（姚志平攝）

公路總局車輛在南橫公路溪谷便道上前行。（姚志平攝）

南橫公路大關山隧道修整完工。（姚志平攝）

南橫公路大關山隧道修整完工，東洞口外的埡口平台為知名打卡景點。（姚志平攝）

南橫公路部分路段的明隧道工程仍在施工。（姚志平攝）

南橫公路上，「蜘蛛人」在陡峭山壁進行邊坡穩定工程，為南橫通車全力拚搏。（姚志平攝）

南橫公路沿線的旅宿業者期待全線通車後能為當地觀光產業注入一股活水。（姚志平攝）

台20線南橫公路自2009年莫拉克風災中斷迄今已逾12年，歷經多年的修復工程，目前朝向4月底5月初有條件通行的目標邁進，梅山口至向陽段，通車原則上比照梅山口到天池的通車條件，針對車種、時段進行管制，只要沒有發生交通事故，或是天災落石等情況，屆時民眾即可從高雄暢行到台東。

除了歷經3年的寶來一橋改建工程已完工啟用外，風災中嚴重受創的「明霸克露橋」，公路總局已經緊急做了鋼便橋，接下來會進行招標，提升明霸克露橋的抗洪強度，而梅山口管制站至向陽交控設備位置，全長約45公里，總計設置了34支CCTV、5座無線電基地台、4組車牌辨識系統、1組落實告警系統、1組對向來車告警系統、3組行車管制號誌，另外在大關山隧道還設置了4組緊急聯絡電話，未來通車後，將利用車牌辨識系統協助通車管制作為。

南橫公路前身為日治時期的理蕃警備道「關山越嶺道」，為台灣南部一條橫貫中央山脈的重要公路，西起台南市玉井區，東到台東縣海端鄉，最高點大關山隧道同時也是台東縣與高雄市的交界處，沿線知名的風景點有甲仙商圈、寶來溫泉、梅山遊憩區、天池、埡口雲海、霧鹿峽谷、利稻風情、新武呂溪魚類保護區等，全線通車後將為當地觀光產業注入一股活水，居民期待能帶動地方發展及就業機會，對於部落經濟更是利多，讓年輕人返鄉。