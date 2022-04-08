搶攻母親節孝親感恩商機，高雄THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌之一的「LA ONE烘焙坊」今年特別以「專屬媽媽的台灣好滋味」為題，推出了母親節限定款蛋糕「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」取悅媽媽的味蕾。

LA ONE母親節限定蛋糕「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」，選用台灣包種茶以及紅心芭樂來製作，點心主廚以茶入甜點並結合在地果實，完全考量媽媽群眾健康以及口味取向。一眼望去粉嫩草綠色蛋糕給人十分放鬆與清涼印象，而簡約細緻的蛋糕外型設計，呈現高雅感。蛋糕主體為包種茶白巧克力慕斯有著清爽的茶香餘韻，入口時還可以吃得到柔軟紅心芭樂果肉，中間搭配酸香的檸檬泡泡夾層，一款兼具口感、充滿茶香與果香、風味多元的母親節蛋糕油然而生，微酸微甜的滋味非常適合媽媽們盡情享用蛋糕，歡度母親節。

LA ONE推出母親節超早鳥優惠，只要4/10前預訂結清，可享有母親節限定款6吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」8折優惠，同時全店其他6吋以上圓模蛋糕款式也可享有85折。從4/11直至5/1期間則是母親節預購優惠活動，只要預訂結清母親節限定款6吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」即享85折，全店其他6吋以上圓模蛋糕可享9折，提貨期間從4/25-5/8。

LA ONE Bakery 烘焙坊高雄三家門市包括博愛店、文衡店，以及美術館店，還有 LA ONE Cafe咖啡輕食都可以預購得到母親節限定款6吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」。而烘焙坊跟咖啡輕食也分別都另有其他圓模蛋糕可選擇。