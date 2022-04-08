今天（8日）傍晚有民眾在台鐵新馬站發現，站內靠海側有一處鋼軌斷裂，由於2018年台鐵的普悠瑪列車在新馬站翻覆，造成嚴重傷亡，引起民眾關注，台鐵獲報後派員前往查看，台鐵表示，經派員查看後先加固，未對列車造成誤點等影響。

台鐵表示，工務單位前往查看後，研判無立即危險，先對斷裂的鋼軌加固，待晚上末班車行經後，開始鋼軌抽換作業，列車經過時會以時速30公里慢行通過，不影響後續班次。