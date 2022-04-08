大陸環球網報導，聯合國大會7日召開烏克蘭問題緊急特別會議，投票通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格的決議。大陸人權和國際事務專家8日表示，這一事件將開啟危險先例，將讓聯合國面臨分裂的巨大風險，也對二戰後的國際體系，造成深遠負面影響。同時，也使短期內俄烏和談取得成果的可能性更加渺茫。

在聯大表決前，中國常駐聯合國代表張軍在解釋性發言表示，這份決議起草過程不公開、不透明，也沒有按全體會員國磋商慣例，廣泛聽取意見。逼迫各國選邊站隊，將加劇會員國分裂，激化當事方矛盾，火上澆油，不利於衝突降級，更不利於推進和平談判。

《環球時報》報導，西南政法大學人權教育與研究中心教授朱穎表示，此次中止「五常國家」之一俄羅斯的聯合國人權理事會成員資格，將開啟危險的歷史先例，影響深遠、震撼，「我們看到，這次投票過程有明顯的『政治意識形態綁架』的情況。美國等在國際上有影響力的國家，在未經詳盡準確調查的情況下，以不負責任的態度，夾帶自己的政治私心，試圖在聯合國內打造所謂的『正義-邪惡』二分法，這讓我們看到冷戰中『強迫各國站隊』風氣的死灰復燃。」

《環時》報導，中國社科院俄歐亞研究所副研究員楊進指出，俄羅斯被暫停資格，俄羅斯國際形象會在一定程度受損，但不會改變俄羅斯在烏克蘭戰場的既定計畫，更無法緩和戰局。短期內俄烏和談並取得成果的可能性非常渺茫。

他分析，戰事正向烏克蘭東部和東南部集中。「『烏克蘭中立』目前進展緩慢，烏方想要的『安全保障』很難實現，而布查事件也讓談判的氛圍進一步遭到破壞。」他認為，隨著西方對俄羅斯制裁加劇和對烏克蘭軍援升級，俄烏談判將更難突破。

此次聯大表決結果為93票贊成、24票反對、58票棄權，中國投了反對票。分析指出，這一投票結果，反對票加棄權票共計82票，和贊成的93票其實差距不大。

「國際輿論對此事的看法其實並不像西方宣揚的那麼『一邊倒』，而是更多元。但有些國家沒有辦法更好地發出自己的聲音。」朱穎稱，「我很擔心，此次投票會成為一個先例，最終破壞聯合國這樣一個二戰後人類好不容易建立起來國際秩序平台。」

朱穎指出，要小心西方為中國挖下「輿論陷阱」，指責「中國支持戰爭罪行」，「中國支持《聯合國憲章》的精神，並在此指導下發揮自身在聯合國下的作用。中國反對一切反人類的屠殺行徑，但必須在真相調查清楚後，才以負責任的態度投下這一票，而不是在未經詳盡調查、廣泛聽取各國意見的情況下倉促表態。」