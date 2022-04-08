新北市立圖書館林口分館與金山分館在10日國際寵物日前夕推出寵物主題日活動，邀請民眾帶著自己的寵物到圖書館閱讀野餐，為毛孩健診，以及動手為寵物印製獨一無二的專屬領巾，為心愛的毛小孩打扮一下，與寵物共度美好的閱讀時光，活動免費，只要借書便可以免費參加。

推廣友善動物理念，新北市立圖書館響應11日國際寵物日，於10日在林口分館與金山分館推出「毛起來『閱讀』」！寵物主題日活動，邀汪星人、喵星人一起到圖書館閱讀野餐。

林口分館10日與中華民國獸醫師公會全國聯合會合作，邀請專業獸醫師到圖書館免費為寵物進行健檢，以及施打狂犬病疫苗，讓心愛的毛小孩能夠充滿健康與活力。凡報名參加的汪汪或喵喵，可免費獲得專屬健康餐及輕食餅乾，與主人一起於圖書館的戶外閱讀區野餐，還可以拍攝專屬的萌寵照片貼。

另外13日還有萌寵影展，以及10日至30日的「萌寵當家」主題書展，將展出包括寵物行為、飲食、以及飼育等相關書籍，提供大家全方位了解如何照顧好心愛的毛小孩。

金山分館則推出「萌寵裝扮」活動，邀毛友們一起來為自己心愛的寵物打造時尚單品，讓毛孩帥氣又漂亮。10日民眾除了可以帶著自己的寵物到圖書館一起閱讀，當天借閱10本書，還可以到圖書館的生活創客工坊免費幫心愛的毛寶貝設計與印製又萌又潮的寵物專屬領巾，把毛孩打扮得漂漂亮亮，留下他們可愛的模樣。寵物主題日詳細活動資訊及參加方式請至新北市立圖書館網站查詢。