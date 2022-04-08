智冠科技（5478）8日公告3月營收4.56億元，月減8％、年減10.38％。智冠表示，3月營收減少主要原因為，網路廣告行銷事業群依據客戶產業特性與產品檔期規劃，春節過年活動後數位廣告投放占比降低所致，而遊戲通路行銷及代收付金流業績則較2月有明顯增加，自結第一季單季營收14.94億元，年減13.98％。

展望第二季，智冠旗下子公司中華網龍自製研發手遊新作《天子傳奇S》將於4月19日開放Android與PC版本菁英封測，遊戲上線後，將有望為網龍、智冠帶來新動能。此外，中華網龍IP授權真好玩開發製作的全新手遊《吞食天地3：放置版》也將在4月13日正式推出，屆時網龍也可認列授權金。

展望2022年整體營運，智冠表示，已陸續開啟全球知名IP手遊以及跨平台區塊鏈遊戲合作，將攜手遊戲商全球發行需求，提升在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等東南亞地區服務佔比，以擴大海外佈局。

遊戲部分，旗下遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的手機遊戲《三國群英傳M》3月攜手台灣經典IP《霹靂布袋戲》推出跨界聯動合作，推升遊戲熱度，4月則將新增多項更新內容，並規劃舉辦第三屆大型賽事活動，預計吸引上萬名玩家報名參戰，也將為遊戲帶來全新動能。

而在遊戲研發部分，智冠旗下子公司中華網龍則將推出兩款自製手遊戲，包括《天子傳奇S》、《尋秦記》，其中《天子傳奇S》1月已搶先發行首款《天子傳奇S》動態典藏NFT，搶攻元宇宙商機。遊戲將於4月19日展開封測，該遊戲是港漫大師黃玉郎知名著作IP改編，預計推出之後，藉由其知名IP力，將有望吸引玩家。

另外，在IP授權業務部分，智冠先前IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》，今年將持續在中國、台港澳市場穩定營運，隨著後續其他海外地區發行，也將為智冠挹注授權貢獻。 而在金融科技事業部分，藍新集團旗下簡單行動支付推出繳稅服務，用戶可透過「ezPay簡單付」電子錢包繳納使用牌照稅，目前「ezPay簡單付」提供39項生活繳費服務，預期隨著零接觸經濟擴大，將有望帶動ezPay簡單付的使用頻率。