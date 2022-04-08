本周各類股漲跌互見，以化學類指數數上漲1.89％最強勢，以半導體類指數下跌4.15％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在17,000-17,600點區間震盪，下周看好八大題材類股，包含：快篩概念股、導線架股、第三代半導體股、二極體股、微控制器股、高速傳輸股、高殖利率股、矽智財等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國ISM製造業指數為57.1％，延續正成長格局，雇用指數也自52.9％攀升至56.3％，顯示勞動力短缺問題逐步改善下，製造業延續相對強勁表現。

2.美國4/7公告的初請失業金數據為16.6萬人，創下1968年以來新低，顯示美國就業市場維持相對強勁的復甦格局，有望提振經濟延續成長。

3.臺灣製造業PMI為57.8％，延續相對強勁的成長格局；未來六個月展望指數也維持60.9％的高水平，顯示臺灣製造業第二季有望淡季不淡。