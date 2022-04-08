台新金控自結3月稅後淨利7.9億元，第一季累計稅後淨利21.40億元，每股稅後盈餘（EPS）0.15元。

台新金控表示，子公司台新銀行3月稅後淨利10億元，累積稅後淨利32.2億元，單月稅後淨利較前月成長25％，主要因當月計息與營業天數較上月增加，使銀行淨利收及淨手收較上月成長，且資產品質維持穩健，截至3月底逾放比為0.13％，備抵呆帳覆蓋率988.98％。

台新金控指出，台新證券3月稅後淨利1.3億元，較上月成長，主要是營業天數增加及證券市場交易日均量增加，使公司經紀業務成交量提高，經紀相關手續費收入增加。累計前三個月稅後淨利2.1億元，因國際情勢變動、證券市場指數下跌且成交量較去年減少，公司經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新人壽3月稅後淨利0.2億元，主要因新保單銷量增加致首年損增加，累計稅後淨利13.2億元，因投資資產配置調整實現處分利益，及受新台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。