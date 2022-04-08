大陸國務院總理李克強7日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時指出，目前國際、國內環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰，要著力穩增長，保持經濟運行在合理區間，主要是穩就業、穩物價。政策要靠前發力、適時加力，並研究新預案。

大陸央視報導，李克強表示，目前市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難擴大，要著力幫扶他們度過難關。落實落細企業穩就業政策，強化高校畢業生就業服務。不誤農時掌握春耕生產，做好農資保供穩價工作。保障能源穩定供應。保障交通主幹線、港口等有序運行，促進國際、國內物流暢通，維護產業鏈、供應鏈穩定。

李克強又指，要深化改革，營造市場化、法治化、國際化營商環境。制定實施政策要聽取市場主體意見，穩定市場預期。推動平台經濟健康持續發展。用改革的措施、創新的辦法促進消費和有效投資。擴大高水準開放，做好穩外貿、穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水準上大致穩定。