高雄三民區今天(8日)晚間8點多傳出停電事故，6768戶無電可用，對此台電表示原因為饋線跳脫，派員搶修中。消息傳出後引發熱議，不少網友矛頭對準經濟部長王美花，嗆「不是說再有大停電就下台？」，底下有鄉民用3字幫王美花解圍，意外讓全場笑翻。

高雄三民區大停電，事實上，這已經是高雄市2天內第二度停電，昨天中午12點18分苓雅區就因經貿配電變電所線路故障，導致苓雅區苓中路、四維四路一帶約500戶停電，其中30多戶超過2小時才復電。

有網友在PTT八卦版質疑，表示王美花之前曾說，再有大停電就會下台，今天高雄6000多戶停電，算不算大規模停電？諷刺「是時候了吧？」

底下鄉民紛紛開酸：「高雄哦？沒事啦」、「不知道又是哪隻第五縱隊的小動物了」、「人家是死忠的好嗎」、「高雄日常，應該都習慣了吧」、「你越停，我越挺，笑死」，有人則笑說，這不是大停電，這叫類停電，反串幫王美花說話，讓全場笑翻。

不少高雄人也抱怨，指出高雄近日來停電狀況多到有點誇張，實在有點失去耐心，希望政府與台電可以好好檢討。