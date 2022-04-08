虎門科技（6791）公告3月營收3,764萬元，較去年同期成長44％；累第一季營收1.11億，年增29.61％。虎門表示，公司多元化布局的成果逐步顯現，淡季之中繳出亮麗成績，在金屬3D列印設備出貨的貢獻下，3月分營收創下歷年同期新高。

虎門提供CAE解決方案，累積服務超過3,000家客戶，與國內泛工業企業長期合作，持續協助客戶在產品研發、設計、生產流程的改善及優化，提高客戶的競爭優勢。

虎門表示，隨著客戶的需求增加，除了軟體系統產品不斷擴增，也增加軟硬體系統整合服務，讓客戶得到全面性的改善方案與服務，同時也能穩定擴大虎門的營運規模，達到客戶效率升級與虎門業務成長的雙贏效果。

因為技術、材料、工藝等產品升級，抑或產品增加新的功能或應用，客戶除了原本的結構、機構、熱傳等技術，還需要增加更多細項技術的解決方案以及模擬分析結果，因此隨著工業產品複雜度愈來愈高，客戶需要CAE解決方案持續增加，虎門的市場長期穩定成長。

虎門的客戶產業遍及半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產、工程、材料、國防等，公司也不斷增加新技術產品，滿足客戶需求。今年結合第一流模擬運算平台ANSYS，推出之解決方案在金屬鍛造分析模擬上擁有更高精確度，適用於鋼鐵、鋁、銅、鎂合金等金屬製品產業。

另外，還有全新NVH（Noise、Vibration、Harshness）工具，專門分析震動、噪音與粗糙度，可以高度模擬分析震動傳遞路徑形成的噪音，進而優化NVH性能，是車輛與動力系統不可或缺的技術。未來，虎門還會持續增加新工程系統解決方案，提供客戶技術升級或轉型的最佳解決方案。