隨著東北季風減弱，明（9日）天氣更加穩定，西半部地區高溫可達29度，僅東半部地區偶有局部短暫雨，各地晴到多雲的天氣型態將持續到下周三（13日）。中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今年1號颱風馬勒卡預估將於下周一（11日）增強為中颱，下周二往北轉。

中央氣象局表示，明天風向轉成偏東風，各地高溫會再上升一些，西半部地區天氣更加穩定，多為晴到多雲的天氣型態，僅東半部地區雲量較多，偶有局部短暫雨，午後受熱力作用影響，西半部山區亦有零星短暫雨發生機會。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約18至21度，而白天高溫西半部地區可以來到28、29度，東半部地區雲量較多，為26、27度，各地大多感受溫暖偏熱，但早晚較涼，且日夜溫差大，早出晚歸建議加件外套。

類似好天氣將持續至下周三，且溫度逐日上升，但早晚天氣稍涼，日夜溫差較大；迎風面東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。

今天下午2點時，輕度颱風馬勒卡位在鵝鑾鼻東南東方約3290公里的海面上，以每小時17轉22公里的速度向西北進行，預估未來朝著日本南方海面方向前進，下周三、四是最接近台灣的時候，不過距離較遠，對台灣天氣無直接影響。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，馬勒卡的強度會逐漸增強，預估下周一可能轉為中度颱風，下周二後往北轉。至於是否會有其他颱風生成？他提到，據美軍預報顯示，可能會有3個颱風發展，第2個颱風可能於明天生成、第3個颱風可能於下周一生成，不過各國預報差異大，未來還需持續觀察。