金管會打算發放純網路保險公司執照（簡稱「純網保」），保險局官員表示，目前探詢業者很多、公聽會到場業者也多，較積極詢問的有國泰金、富邦金、中信金，旗下都有產壽險公司，及旗下有中國人壽的開發金、旗下有南山產物的南山人壽都是潛在申設者。近日除了自行宣布將申設純網保的安聯集團外，南山人壽也證實正評估設置純網保產險中。

保險局官員指出，雖然大小間保險公司都參與熱絡、積極評估，但到底是真的想投資還是看熱鬧，現在還不是那麼明確。因為就國外經驗來看，目前營運中的純網保公司多虧損，可能是讓大家卻步的主因。至於產險業相當積極了解，應是基於未來就算不申設，也要了解是否產生競爭壓力及競爭者在哪裡。另對業者關心國外科技公司是否可來台申設純網保，答案是「可以」，只要有Know-how，國外公司就可來申設。

安聯集團台灣子公司安聯人壽總經理林順才強調，該集團完整布局台灣尚缺產險，總部計畫產險以純網保切入。安聯集團在全球主要市場的布局都是產險、壽險、資產管理，台灣方面，壽險為安聯人壽，資產管理包括安聯投信及總代理PIMCO系列基金等，長期以來就缺產險這一塊。基於完整布局台灣，總部已展開評估，初步就是以產險透過純網保切入，也不排除與金融科技FinTech業者合作的方式。

在台申設純網保，是這次總部在每年亞太區策略發展例行會議上進行討論。林順才強調，該集團在全球產險業務市占大，且長期來建立相當豐富的經驗，且在歐洲的產險網保已運作相當成熱，就是技術、人才都沒有問題，可說是現成的利基，只要台灣開放設立純網保，純網保產險設立後，安聯的台灣布局也將臻於完整。

中信金總經理吳一揆日前在法說會上也首度對外發表對純網保的看法。他分析，歐美老牌保險公司紛紛投入數位品牌提供客戶需求，且新創公司在網路產險也做很好，現在台灣產險市場對很多比較快速或需要簡單方便取得產險商品，缺少方便、快速的管道。

吳一揆認為，純網保迎合年輕族需求，且可大幅減少資本、保戶不用親簽、到公司投保，目前保險局在辦公聽會吸取意見，未來希望監理步調也要改變，像產品核准速度也會影響經營，若按傳統方式核准效率太慢，碎片化商品形式相像，希望可以統包核准，不是單個核准，才能加速純網保發展效率。

中國人壽則指出，中壽和集團都有在關注相關這個案子的發展和評估，但目前還沒有具體的想法。