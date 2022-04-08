邁入第6年的醒吾伊林學院，為了全方位培育時尚娛樂、演藝經紀與節目影音製作等跨領域專業人才，醒吾科技大學今(8)日與伊林娛樂公司，策略聯盟台中青年高中、永平工商、啟英高中、南強工商及稻江護家，一條龍打造華人時尚、演藝界最強大的校園造星工廠。伊林璀璨之星藝人王品澔，現場分享「星」路歷程，當明星最重要的是有禮貌。

策略聯盟協議由南強工商李恆霖校長(左起)、稻江護家郭淑蕙校長、台中青年高中賴建成校長、醒吾科大校長陳義文、伊林娛樂副董事長陳婉若、啟英高中彭昭勳校長、永平工商胡劍峯校長共同簽署。(戴志揚翻攝)

醒吾伊林學院結合5高中職策略聯盟，伊林璀璨之星男模、知名藝人王品澔分享「星」路歷程，禮貌是當一個明星最基本素養。(戴志揚翻攝)

伊林娛樂是國內首屈一指全方位娛樂整合公司，旗下擁有上百位優質模特兒及超人氣藝人資源。醒吾伊林學院2016年創設迄今，已培訓許多時尚娛樂及演藝節目製作專業人才，包括知名藝人王品澔等明星。王品澔目前是醒吾科大行銷與流通管理系大四學生，在三立連續劇《天之驕女》扮演牧場主人兒子李慕白，呆萌暖男形象一炮而紅。

醒吾科大校長陳義文(左)代表醒吾伊林學院，熱烈歡迎5高中職校長及科主任，共同合作培育年輕學子。(戴志揚翻攝)

伊林娛樂副董事長陳婉若(左)以韓國為例，從12歲就開始培育明星，很歡迎5高中職加入醒吾伊林學院，大家一起幫年輕學子打造表演舞台。(戴志揚翻攝)

策略聯盟協議簽約儀式在醒吾科技大學科技藝術展演中心舉行，醒吾科大校長陳義文、伊林娛樂副董事長陳婉若、總經理林耀明、台中青年高中賴建成校長、永平工商胡劍峯校長、啟英高中彭昭勳校長、南強工商李恆霖校長、稻江護家郭淑蕙校長及醒吾科大副校長鍾志明、陳寶億與一級主管共同出席簽約儀式，表演藝術系學生並表演青春熱情舞蹈，現場洋溢歡樂氣氛。

王品澔最近參演綜藝節目《全明星運動會》第三季，帥氣又具拚戰精神擁有極高人氣，今天特別代表醒吾伊林學院，分享一路從參與「伊林璀璨之星」獲評選為男模特兒組冠軍、到《天之驕女》扮演暖男形象竄紅，暢談「星」路歷程的酸甜苦辣。他有感而發從高中就有明星夢，很開心能就讀醒吾科大並參與醒吾伊林學院的課程，讓自己能在伊林找到自己的定位，提醒未來學弟妹，有禮貌、勿忘初衷是當明星最重要的事。

高中職學校與醒吾科技大學伊林學院策略聯盟，在設施完善的醒吾科大科技藝術展演中心圓滿完成簽約儀式。(戴志揚翻攝)

醒吾科大校長陳義文表示，這次結盟青年高中、永平工商、啟英高中、南強工商及稻江護家等5所高中職，主要目的是不只要照顧自己的學生，向下扎根培訓時尚產業與演藝圈人才，不論是幕前演出或是幕後策劃專業技能，醒吾伊林學院規劃最完整的課程，只要對時尚、表藝及經紀工作有興趣的年輕學子，在高中端先札根，有了基本功到了大學，就可以依據個人興趣與強項繼續鑽研，未來一定可以在時尚表藝界發光發熱。

伊林娛樂專業團隊匯集創意、經紀、影音製作、公關人才，是時尚、演藝界嚮往的圓夢國度。伊林娛樂副董事長陳婉若強調：「伊林成立24年來培養模特兒、歌手等不遺餘力，這是台灣最重要的軟實力，韓國藝人從12歲就開始培訓，伊林是金字招牌，這次透過與醒吾合作的醒吾伊林學院後向下扎根，與五所學校合作共同培育時尚、演藝界之優質人才，共同推動台灣影視產業之發展。」

台中青年高中素有「明星搖籃」美譽，校長賴建成對這次策略聯盟寄予極高厚望，他表示青年高中於民國68年創立國內第一所影視科系。我們培養出的人才約有50位以上，相信這次與醒吾伊林學院合作，能打造更多優質明星；永平工商校長胡劍峯強調與該校合作的影視作品都大賣，感謝陳義文校長這次的大力促成，讓他們的表演藝術科及觀光事業科的師資會有更好的發展。

啟英高中校長彭昭勳表示，自己常與學生說不管唸到學士還是碩士，都要進社會做事，希望借由這次的合作讓他們對人才的培養能向下扎根，讓高中生發光發熱；南強工商校長李恆霖說今天是教育界的盛事，將來也會是演藝界的盛事，演藝的行業不只是藝術更是外交，不用語言就能讓大家共同交流，透過這次的聯盟，一定讓大家發光發熱。

稻江護家歷史悠久，校長郭淑蕙表示，稻江護家成立82年了，今年開始招收男學生，很感謝伊林娛樂與陳義文校長的促成，該校各科都與表演有關，未來透過醒吾伊林學院的師資，希望該校相關課程內容，都能融入時尚表藝的專業，提供學生更多元學習。