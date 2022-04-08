美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）7日承認，美國正持續提供情報，以協助烏克蘭軍方於東部頓巴斯（Donbas）地區進行作戰。美國「有線電視新聞網」（CNN）指出，這是官員首次承認美國於這塊爭議領土的戰事上扮演相當角色。

根據報導，在美國聯邦參議院軍事委員會的聽證會上，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）詢問，在已被烏克蘭分離主義勢力控制的頓巴斯或克里米亞（Crimea）地區，美國是否提供烏克蘭軍方情報，協助其發動針對俄軍的攻擊；奧斯汀確認，美國「正為烏克蘭於頓巴斯的行動提供情報」，也未阻止烏軍發動攻擊，但在回應中並未提及克里米亞。

CNN指出，這是美國官員首次承認，在這塊爭議領土的衝突中，美國正於烏克蘭的軍事行動中扮演相當角色。在奧斯汀的言論被公開後，一名未具名的高階國防官員告訴CNN，美國持續為作戰中的烏克蘭軍方提供各式資訊，部分情報「幾乎可說是即時性的」，且隨著戰鬥逐漸轉移至頓巴斯地區，美國也會進一步調整提供的情報內容和相關程序。

另外，共和黨參議員韋克爾（Roger Wicker）質疑，為何美國國會已授權為烏克蘭提供價值30億美元（約新台幣868.1億元）的軍備，但目前卻僅提供了約9億美元（約新台幣260.4億元）；奧斯汀則表示，美國正以「比外界想像更快的速度」向烏克蘭提供軍援，已與北約（NATO）盟友一同提供了約6萬件反戰車武器和2.5萬件防空武器，但在裝甲車輛、火砲等方面，美國仍在研究解決方法，因為就算提供美製載具，也會在烏克蘭官兵缺乏相關訓練下無法發揮戰力。