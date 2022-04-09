財政部今天公布首季出口金額1209.3億美元，年增23.5%，寫單季次高且連7季正成長，可謂淡季不淡；預期第2季出口年成長率可達雙位數，但下半年受疫情和通膨等因素影響，全球景氣受限，出口增幅料將收斂。

財政部今天召開記者會，公布3月海關進出口貿易初步統計，進出口金額雙創單月新高；3月出口金額達435億美元，年增21.3%、月增16.2%，連21紅達陣，財政部統計處長蔡美娜指出，可歸功全球晶片需求維持強勁，以及原物料價格走高、傳產貨類受惠等因素。

俄烏戰爭牽動全球經貿走勢，台灣對俄羅斯出口占總出口比重雖然相當低，蔡美娜表示，3月對俄國出口「打對折」、年減達55.3%，主要是資通與視聽產品出口大減75%；對烏克蘭出口年減高達95.7%，幾乎「陷於停頓」。

同時，3月對中國大陸與香港出口，黃金條塊年增2.2億美元，年成長8.9倍，蔡美娜分析，俄烏戰爭、通膨升溫導致金價走高，民眾賣出持有黃金，業者累積到一定的量之後會製成條塊，主要銷往香港市場，而去年基期偏低，造成年增率膨脹8.9倍。

原油方面，3月進口金額為25.5億美元、年增68.3%，蔡美娜表示，去年同期每桶平均單價64.4美元，今年3月平均單價達100.6美元，較去年上漲56.1%，反映俄烏戰爭影響。

此外，蔡美娜指出，累計今年前3月出口值為1209.3億美元、年增23.5%，連7季正成長，且為單季第2高，僅次去年第4季1223.8億美元的歷史最高紀錄；首季進口值1054.6億美元、年增25.8%，創單季新高，連6季正成長。

蔡美娜表示，今年首季出口可謂淡季不淡，主力貨品項目電子零組件占總出口比重41.2%，創歷史高點；觀察五大市場出口表現，美國占第1季出口比重15.5%，為近19年同期新高。

展望後市，蔡美娜指出，從去年第4季以來看見出口量能明顯擴大，第2季雖有望看見年成長率達雙位數，但比較基期墊高，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰事膠著，加上供應鏈瓶頸、通膨壓力加劇等因素影響，限縮未來全球景氣成長，下半年台灣出口增幅料將收斂。（編輯：楊蘭軒）1110408