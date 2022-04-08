英國《經濟學人》智庫（EIU）最新報告指出，亞太國家儘管沒有對俄烏戰爭直接曝險，但從糧價、旅遊業到武器供應，都因這場地緣衝突受到嚴重衝擊，不過澳洲等大宗商品出口國，卻也因戰爭引爆的原物料漲勢而受惠。

根據EIU報告，糧食價格對戰爭特別敏感，更何況交戰國俄羅斯和烏克蘭是全球重要的糧倉，部分亞洲國家還依賴俄國出口的化肥。全球面臨供給短缺危機，已推升農產品及穀物價格。

EIU警告，亞太地區對進口能源與農業大宗商品的依賴程度相對較高，即便該區國家所需的商品不直接從俄羅斯或烏克蘭進口，但價格飆漲也成了一大隱憂。

身為世界部分商品主要供應國的俄烏自2月底開戰後，全球油氣及穀物價格狂飆。小麥期貨價雖在近期回檔，但相較1年前仍有65％漲幅，同時間玉米期貨上漲超過40％。

EIU報告列舉出在這波穀物和肥料漲價潮受創嚴重的亞太國家。像巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、孟加拉等國，對自俄烏進口的穀物依賴甚深。印尼、越南、泰國、馬來西亞等俄國肥料主要進口國，對肥料價格大漲最吃不消。

由於烏克蘭是半導體製程關鍵氣體氖氣的主要供應國，EIU在報告提到，氖氣斷供也衝擊到東北亞這個全球晶片製造重鎮。

經濟失序、盧布狂貶加上俄國被踢出國際支付體系SWIFT，已影響俄人出國觀光意願，亞洲旅遊勝地流失不少俄國旅客。

此外部分仰賴俄國軍售的亞太國家，武器取得恐因此中斷。EIU指出，俄羅斯為全球第2大軍火供應國，過去20年來是中國、印度、越南的主要武器來源。

除了糧食與能源，鎳供給也因俄烏衝突而大亂，俄羅斯是全球第3大鎳礦供應國。

亞太地區有國家因大宗商品飆漲受創，但也有國家因此受惠。澳洲、印尼和蒙古是煤礦出口國，馬來西亞及汶萊則是亞洲主要石油輸出國，澳洲與馬來西亞還出口液化天然氣，印尼是鎳供應國，澳洲及印度出產小麥。