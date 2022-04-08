（巨大集團受惠E-bike持續熱銷，3月與首季營收均創下歷年同期新高！圖／曾麗芳） 受惠歐、美市場電動輔助自行車（E-bike）持續熱銷，助攻自行車相關族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）、明係（6804）、日馳（1526），3月營收與首季營收均表現亮眼！其中，巨大集團3月合併營收89.4億元，年增6.3％、首季合併營收223.06億元，年增8.26％，3月與首季營收，均創下歷年同期新高！ 巨大集團表示，3月份代工業務因出貨順暢，銷售金額大幅成長；此外，巨大自有品牌以捷安特美國公司表現最佳，受惠E-bike持續熱銷，帶動3月份銷售業績成長率逼近三成。此外，美利達集團3月合併營收33.37億元，年增4.46％；首季合併營收81.57億元，年增1.66％，創歷年同期新高！美利達表示，專攻中高階自行車與E-bike外銷歐美市場的台灣廠，首季出貨量17.43萬台，雖然年減近18％，但因高單價的E-bike出貨量大幅提高，挹注台灣廠首季營收達67.6億元，年增5.36％。值得一提的是，美利達台灣廠的E-bike出口量、出口金額，首季分別占台灣整體E-bike出口量、出口金額的54％與60％，具有舉足輕重！此外，愛地雅轉攻高單價、高毛利的E-bike代工有成，3月合併營收4.62億元，年增35％；首季合併營收11.31億元，年增23.64％，無論3月或是首季營收均表現亮眼。愛地雅近期通過國際品牌大廠E-bike車架設計開發認證，預計6月起出貨；同時看好歐洲電動車持續熱銷，為就近短鏈供應市場，波蘭廠將進一步擴大產能。法人表示，愛地雅在大單挹注與擴產雙利多加持下，預期出貨量自第三季起明顯發酵，今年營收與獲利大增可期。