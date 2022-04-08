有民眾今（8）日晚間撥打1933緊急通報電話，告知「新馬站89之19號電桿附近鋼軌疑有裂縫」。由於2018年10月21日普悠瑪號6432次就是在新馬站翻覆，因此此處鋼軌裂縫引發關注。台鐵表示，經宜蘭工務段派員巡察，宜蘭線K89＋305東線左軌裂縫約3毫米，研判無立即性危險，即依標準作業程序：先用魚尾鈑加固，列車通行安全無虞，已排定深夜封鎖路線抽換鋼軌。

台鐵表示，目前通過新馬站的列車以時速30公里慢行，估計影響列車行駛約數分鐘，詳細情況仍待統計。