台鐵新馬站軌道驚見裂縫！民眾嚇壞 台鐵回應了 21:472022/04/08 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵新馬站軌道驚見裂縫！民眾嚇壞 台鐵回應了。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有民眾今（8）日晚間撥打1933緊急通報電話，告知「新馬站89之19號電桿附近鋼軌疑有裂縫」。由於2018年10月21日普悠瑪號6432次就是在新馬站翻覆，因此此處鋼軌裂縫引發關注。台鐵表示，經宜蘭工務段派員巡察，宜蘭線K89＋305東線左軌裂縫約3毫米，研判無立即性危險，即依標準作業程序：先用魚尾鈑加固，列車通行安全無虞，已排定深夜封鎖路線抽換鋼軌。 台鐵表示，目前通過新馬站的列車以時速30公里慢行，估計影響列車行駛約數分鐘，詳細情況仍待統計。 #台鐵 #新馬站 #鋼軌 #裂縫 #疑有 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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