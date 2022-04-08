大陸24歲正妹網紅痞幼有甜美外型加火辣身材，特別的是熱愛騎重型機車，經常在抖音平台分享騎車影片，擁有千萬粉絲，更被封為「重機女神」；2021年痞幼深陷不雅片風波，但已嚴正否認，豈料，近日大陸論壇瘋傳痞幼900多張大尺度寫真照，再度引起熱烈討論。

抖音網紅痞幼因為擁有和外型極大反差的7年玩車資歷，光是粉絲就超過1600萬，微博也有153萬人追蹤，被廣大網友封為「重機女神」；但人紅是非多，去年捲入性愛片外流疑雲，還有和另外兩名網紅被造謠大玩三人行，只好出動律師發聲明否認才暫時平息風波。

人紅是非多，去年捲入性愛片外流疑雲，還有和另外兩名網紅被造謠大玩三人行，只好出動律師發聲明否認才暫時平息風波。(圖/ 摘自痞幼IG)

近日又有大陸網友在論壇PO出900張痞幼性感寫真照，清涼穿著大尺度風格和平日酷勁十足的樣子差很大，但婀娜多姿的身材立刻引起瘋傳，卻也有不少人驚呼「人設崩壞了」；不過，有眼尖網友注意到，這些外流照早在2年前就已在網路流傳，當時痞幼本人就曾對此說明，「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由」，並直言謠言止於智者，也請了律師團隊處理。

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