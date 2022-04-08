美國知名財經雜誌《財富》（Fortune）中文網公布了2022年中國最具影響力50位商界領袖名單，華為創始人任正非列名第1，抖音創辦人張一鳴列名第2，第3則是騰訊董事主席馬化騰。去年曾進榜的中國新首富農夫山泉鍾睒睒與面臨重大財務危機的恒大集團許家印今年未進榜。

《財富》雜誌中文網發佈了2022年中國最具影響力的50位商界領袖榜單，榜單前言表示，在過去一年中，中國的商業領袖們一面在特殊時期以堅韌和勇氣應對危局，一面以遠見和信心擘畫未來，這是他們作為企業家的責任，也是時代授予他們的榮譽。

榜單前20位按排名先後依次是：

任正非（華為）、張一鳴（字節跳動）、馬化騰（騰訊）、曾毓群（寧德時代）、張志祥（北京建龍重工）、馬雲（阿里巴巴）、王傳福（比亞迪）、雷軍（小米）、董明珠（格力）、徐征（上海建工）、陳東升（泰康保險）、郭廣昌（複星國際）、曹德旺（福耀玻璃）、李書福（吉利）、雷凡培（中國船舶）、陳建華/范紅衛（恒力）、黃崢（拼多多）、劉永好（新希望）、張勇（阿里巴巴）、李水榮（榮盛集團）。

《財富》在對華為創始人任正非的賀詞中指出，面對特殊的政經氣候，任正非提出「多產糧食」多線出擊。即便處於困難時期，華為在虎年年初還是向員工分紅逾500億元人民幣（合台幣2274億元）。

從這份榜單發現，大多數上榜的企業界名人與2021年榜單相同，僅排名略有前後浮動。例如今年排名第1的華為任正非去年排名第2，今年排名第2的字節跳動張一鳴去年排名第1；馬化騰、馬雲、董明珠、王傳福、曹德旺等人名次變化不大；寧德時代曾毓群與小米雷軍排名上升較多。唯一有2人同時進入榜單的企業則是阿里集團，分別是創辦人馬雲與董事會主席執行官張勇。

而最讓人納悶的是中國新首富農夫山泉鍾睒睒在2021年排名第15，今年則未進入50名榜單之中。去年發生財務危機的恒大集團，其創辦人許家印在2021年排名19，今年落出榜外也在意料之中。