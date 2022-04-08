玉山又被到此一遊了！1名男網友日前爬玉山，竟在多處標高石牌、鐵牌處留下塗鴉寫上日期並署名「一哥」，隨即遭大批網友砲轟；他解釋是用植物性水筆、寫完即擦掉，但其他山友發現根本都是別人擦的，一哥還回嗆「有什麼不高興嗎？」也有網友分享照片怒罵「像小狗撒尿一樣留字，小弟擦掉了」。

臉書社團「台灣山岳之美」有名男網友分享他爬玉山時，在多處標高鐵牌與三角點上畫上塗鴉，內容為「一哥」並加上日期，包括「南玉山，3383m」、「玉山北北峰，3813m」等標高石牌都分別被用紅筆寫上「2022.4.4.一哥」、「2022.4.5.一哥」，照片隨即遭大批山友砲轟，不少人痛批行為不當，說「玉山又被到此一遊了」。

1名男網友日前爬玉山，竟在多處標高石牌、鐵牌處留下塗鴉寫上日期並署名「一哥」，隨即遭大批網友砲轟。（翻攝自臉書社團「台灣山岳之美」）

1名男網友日前爬玉山，竟在多處標高石牌、鐵牌處留下塗鴉寫上日期並署名「一哥」，隨即遭大批網友砲轟。（翻攝自臉書社團「台灣山岳之美」）

有山友PO出照片說「一哥，辛苦你千辛萬苦跑到這，像小狗撒尿一樣留字，小弟擦掉了」，而一哥本人則留言解釋是用植物性水筆，寫完就擦掉，還說「看不下去可上山頭去看看喔」、「有什麼不高興嗎？」態度毫無悔意，再度引起砲轟，另名山友則說這跟「果皮衛生紙丟野外會自行腐爛」道理相同，痛批他會讓人看笑話，他則回覆「有什麼好笑呢！有能力自己上去呀」。

據悉該名「一哥」是常在山林留下塗鴉字樣的慣犯，他曾在裡門山、東巒大山拿著自己留字的「石匾」合影，過往照片被其他網友一一搜出，事後一哥將臉書貼文刪除，照片仍被分享在PTT上；玉山國家公園管理處對此回應，塗鴉行為已涉犯《國家公園法》第13條，可裁處1500到3000元罰鍰。

山友說這跟「果皮衛生紙丟野外會自行腐爛」道理相同，痛批他會讓人看笑話，他則回覆「有什麼好笑呢！有能力自己上去呀」。（翻攝自臉書社團「台灣山岳之美」）