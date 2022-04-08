本土疫情持續升溫，總統蔡英文4月4日與11名家人在官邸午宴，其中一位家人今午篩檢後確診，蔡將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理，所有公開行程即刻起暫停。蔡英文今天晚間在臉書表示，她今天進行了快篩與PCR，結果都是陰性，身體狀況也良好，她預計隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理，相關工作將以視訊會議等線上方式進行。

蔡英文今(8日)晚間在臉書貼文表示，在4月4日，她曾與家人餐敘，其中一位家人在今天午間篩檢確診，所以她取消了下午視察指揮中心的行程。而她今天接獲通報後，進行了快篩與PCR，結果都是陰性，她的身體狀況也良好，副總統賴清德的快篩結果也是陰性，請國人放心。

蔡英文表示，至4月14日，她的公開行程都會暫停。依照指揮中心的防疫規定，她將於官邸進行隔離，自接觸日隔日4月5日起算，預計將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理。她的相關工作將以視訊會議等線上方式進行，不致於受到過多影響，並確保相關政務的推動。

蔡英文指出，與她密切工作的相關人員 PCR檢測皆為陰性，但仍會以更嚴謹的標準，繼續進行自我健康監測。日前與她開會的相關人員全程皆戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，將解除自我健康監測。

蔡英文提醒大家，台灣這一波流行的Omicron變異株，確診者有超過99.8%是輕症，甚至無症狀，但是在傳播上非常快速；因此，現階段的防疫策略目標，就是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」。

除了指揮中心持續強化醫療量能，也要透過積極防疫、穩健開放的方式，建立起「新台灣模式」，在疫情挑戰下，兼顧國家經濟發展和國民正常生活，期盼中央地方一起來努力，強化台灣的防疫韌性，也繼續團結防疫守台灣。