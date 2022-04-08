林口區長藍品畯(左一)回贈感謝狀，副總經理陳妙慶(中)代表國寶集團北海福座出席。（區公所提供）

現場林口區各單位皆派代表出席感謝企業與民代的愛心。（區公所提供）

國寶集團北海福座響應林口區公所清明節民眾愛心物資大匯集活動，特別在立法委員洪孟楷引介媒合下於今（8日）下午捐贈物資給林口區在地學校、社區社團關懷弱勢使用。

國寶集團北海福座開發陵園事業群副總經理陳妙慶表示，國寶集團以「北海福座」起家，近期更入主經營林口下福的東華高爾夫球場，本於企業「生活、創新、公益、科技及環保」等五大願景以及在地企業責任特別在清明時節捐贈價值50萬元的1000份關懷物資交林口地區各單位關懷弱勢族群。

媒合本次愛心匯集的立法委員洪孟楷表示，國寶集團「北海福座」長期以來致力於地方弱勢族群關懷，善盡取之社會用於社會的企業責任，今天見證集團的愛心匯集，很高興能夠像林口區公所推動的幸福轉運讚計畫，把關懷送到需要關懷的個案手上，串聯企業與地方的合作網絡，更期待國寶集團的愛心涓涓綿延，持續輸送幸福。

新北市林口區公所社會人文課李圳杰課長表示，今日北海福座慨捐千箱愛心物資，現場林口區各里辦公處、各級學校、社區社團、NGO團體、住都中心及幸福志工隊等各單位皆派代表出席感謝企業與民代的愛心，並於捐贈儀式後領取愛心物資回去贈予有需要的民眾，此次捐贈的物資目前結合區內不同網絡的單位，在最短的時間內輸送到有需求的個案與家庭手上，即時將企業愛心傳遞出去。

新北市立新北特殊教育學校謝順榮校長表示，感謝立法委員洪孟楷媒合國寶集團北海福座慷慨捐贈愛心物資，也感謝公所透過幸福轉運讚計畫的媒合，讓學校單位也能透過這個社福網絡取得支援，將社會上的溫暖廣傳散布出去，今日領取60餘份愛心物資，也將盡速發給校內的弱勢學生。

林口區公所藍品畯區長表示，此次特別代表區內的社福團體和各機關學校回贈國寶集團感謝狀，希望透過這些善心企業的拋磚引玉，吸引更多的企業投入公益，善盡社會責任回饋地方，也感謝區內里長、學校及各單位的協助，讓這份愛心能夠更迅速的分送到需要幫助的民眾身上。