Footage of reportedly #Ukrainian attack helicopters in combat. pic.twitter.com/ROIXKJGEt1 — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) April 8, 2022

僵持不下的俄烏衝突已經超過一個月之久，美國、英國及其他歐洲國家紛紛聲援烏克蘭，給予軍武援助，成功拖延普丁（Vladimir Putin）欲求速戰速決的計畫。推特上一段以駕駛艙視角的畫面紀錄下，烏克蘭直升機如何擊潰俄軍地面部隊的過程，隨著飛官壓低加速，到發動一連串砲擊，你來我往如電影般廝殺場景，再次見證烏軍的軍事實力。

社交平台近期流出一段令人熱血沸騰的影片，一架疑似烏克蘭米24(Mi-24)雌鹿（Hind）攻擊直升機，畫面全是以駕駛座第一視角所跟拍，開頭可以看到直升機由低空伏擊，朝向俄羅斯地面部隊發射一連串導彈。接著轉換至白天戰況，地面建築物與車輛清晰可見，烏克蘭的攻擊命中敵軍，裝甲列隊竄出濃濃黑煙。

影片一出引起網友在底下留言討論:「烏克蘭空軍的實力依舊不容小覷，完全打亂俄軍的節奏…」、「畫面好優質!」、「若有似無的射擊力道….」、「為什麼要對空攻擊，人不是在陸地嗎?」有人則回應該該名提問網友，說道:「大概是一種間接射擊手法，犧牲準確度以求自保。」