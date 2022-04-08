李玉璽的爸爸李亞明特地站台，與黃仲崑大擁抱。（東森提供）

葉璦菱、黃仲崑、李玉璽、魏蔓今（8日）出席東森新節目《花甲少年趣旅行》開播記者會，葉璦菱因這幾年都在遊山玩水，一聽到是旅遊節目立刻答應。因節目只提供每人1天1萬多塊的預算安排行程，葉璦菱自爆：「我貼很多錢！」除自掏腰包讓旅伴留下美好的旅遊回憶外，也希望工作人員們都能夠享用美食，非常大方。

葉璦菱第1次主持實境節目，ØZI會不會來參加？她說兒子太忙，忙到連製作她專輯花了3年還沒完成，目前進度約5成，他過2天還要飛美錄個人新專輯、拍MV。提到ØZI之前的影片風波，葉璦菱坦言有與兒子深談，他面對人生第一次挫折，領悟很多，一夜成長，之後會明白交朋友要謹慎，她覺得是好事。

她還大讚主持搭檔魏蔓是很棒的女生，「她很懂事、孝順又漂亮，我不知道她有什麼缺點，也很實在，做事一步一腳印的女生，這麼晚都還沒有對象，可能緣分還沒到」，直呼會盡所能幫她物色好對象。會不會希望她當媳婦？因魏蔓比ØZI年紀大，葉璦菱直說：「我的傳統觀念還是男生要年齡大一點。」而魏蔓也羞吐理想型，認為人品、個性最重要。

記者會上，李玉璽的爸爸李亞明特地站台，他一直希望兒子可以野性一點，「他太乖了，乖到有點無聊」，很贊同兒子參加實境節目。而久未見面的黃仲崑與李亞明，一見面給彼此大擁抱，談笑以前在後台聊爸爸經的過去，「可能我們以前太壞了，所以我們的兒子都很乖。」逗趣發言笑翻眾人。《花甲少年趣旅行》明（9日）起，每周六晚8點在東森綜合播出。