老翁跌倒在山林中，警、消獲報前往救援。（中和警分局提供）

新北市中和分局南勢派出所日前接獲民眾報案稱有一名老翁跌倒在山林中，急需協助，此時擔服守望勤務的警員蔡易成、洪證燿立即前往山上尋找受傷老翁。

員警在登山處經山友引導，徒步登山數分鐘後見到老翁獨自跌臥在山林，動彈不得，身上無攜帶證件，詢問名字老翁回答含糊不清，老翁家屬不久前至派出所報案請求協尋，洪員立即拍下老翁照片傳回所內請家屬確認，經比對後確認老翁身分。

洪員見老翁受困鐵網內，且鐵網門有鐵鍊鎖住，試圖破壞鎖鏈，並徒手將鐵絲扭轉拉開，蔡員在後指引救護人員上山救援，經了解係因近日山區陰雨綿綿，加上山路崎嶇濕滑，老翁不慎跌倒癱倒叢林，所幸意識清楚無明顯外傷，救護人員與警方協力將老翁搬運下山，送往雙和醫院治療。

老翁家屬表示，老翁有失智症狀，自老翁迷失後家屬心急如焚，感謝員警秉持「視民如親、解民倒懸」的心念，積極救援協助老翁平安返家，民眾深表感謝。

中和警分局呼籲，家中如有失智或認知功能衰退的長輩，可以協助申請配戴愛心手鍊或緊急連絡卡，一旦長輩走失，能迅速找到連絡方法，或使用衛星定位器，透過手機App查看長輩的現在位置。若民眾發現疑似失智者走失，可多份同理心以「看、問、留、撥」四步驟來幫助他們，並撥打110或連絡鄰近派出所請求警方協助，幫助長輩早一點回家。