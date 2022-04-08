在台灣體大女足隊拿下隊史第9座大專聯賽后冠後，台體男足也沒有漏氣，今與銘傳大學在男一級決賽以0比0一路鏖戰到延長賽也將結束時，大四隊長陳柏諭竟於補時階段轉身踢進精彩的27碼世界波遠射絕殺，讓台體以1比0氣走銘傳，也自2009年以來首次包辦大專聯賽男、女雙料冠軍。

「前3年很可惜都在4強飲恨，本屆我們也從企甲聯賽掉到乙級，一直被看不起，只有大專聯賽可以討回來。」陳柏諭表示，獲勝除了團結一心，體力贏銘傳也是關鍵，「後半段都我們在攻，對方抽筋比較多，我們可以撐完120分鐘！」

台體和銘傳此役都有攻勢，延長賽銘傳一波角球攻擊差點就要打破僵局，但台體陳柏勳在球門線上驚險解圍。第116分鐘，銘傳還用門將黃浩凱換下先發的孟凡宇，就是準備踢PK戰，沒想到被陳柏諭一腳神射破局。

補時階段台體開出左側角球，銘傳球員將球頂出禁區，當球還在彈跳的情況下，陳柏諭直接於罰球弧後方轉身起右腳遠射，球兒不可思議的打入大門左側，讓台體贏得暌違7年的大專男一級冠軍。

陳柏諭賽後表示，踢到延長賽大家的體能都到了臨界點，先把防守做好，再看看攻擊有沒有機會，很開心自己能夠進球。稍早台體女足先拿下后冠，陳柏諭坦承有刺激和激勵的作用，最後果真沒有漏氣，雙雙捧盃。