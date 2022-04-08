由台灣車錶大廠Bryton組成的Bryton Racing Team自由車隊，今年以嶄新陣容參加9日登場的「環花東自行車賽」，兩天花蓮、台東來回總長超過300公里的長征，是車隊今年添加生力軍後首場全國長途公路大賽，所有成員蓄勢待發，希望衝出佳績。

Bryton Racing Team於2021年成立，去年首度以團隊方式參加環花東賽就締造亮眼成績，首日花蓮往台東吳之皓、蘇宇銘就拿下總排名第2和第3；隔天台東到花蓮更由蕭世鑫拿下總排名第1，Bryton執行長王聖慜期許車隊今年第二度參加環花東賽，可以有比去年更耀眼的表現，全隊上周到台東備戰，經過一周團練，隊長盧紹軒自信表示：「大家目前狀況都很不錯，不只要搶前三，更要搶第一！」。

Bryton Racing Team今年最特別是除了原本5名車手之外，今年增加男子18歲小將李靖昌和去年全運會女子公路賽金牌邱聖芯，都將首度代表車隊參加環花東賽，邱聖芯並將騎上車商轉為她訂做印有2021新北全運會冠軍英文字樣的特仕版的Ostro V.A.M.戰駒出賽，要在這場因為難度頗高、被她形容是「最害怕」的環花東賽全力衝刺。

雖然陣中衝刺好手蕭世鑫因備戰杭州亞運場地賽而未來參加外，其他車手全員到齊，讓Bryton Racing Team仍是環花東賽中最整齊的車隊，盧紹軒第5次參加環花東賽，他說：「雖然鑫哥不在，我們全隊其他5人平均實力不差，新的生力軍李靖昌衝刺能力也不錯，明天我們應該蠻有優勢的，車隊除了會防禦讓其他車手單飛之外，我們也會主動攻擊。」

Bryton Racing Team今年依舊由領隊王聖慜（右3）領軍參賽。（Bryton提供）

車商特別為邱聖芯 特別的戰駒。（Bryton提供）