總統府發言人張惇涵今天晚間表示，跟總統有密切工作者的PCR檢測結果晚間出爐，都是陰性。蔡總統想要拜託民眾總動員，提醒還未打滿3劑的長輩，趕快接種疫苗；提升長輩的疫苗覆蓋率，就是強化台灣防疫韌性關鍵中的關鍵。

總統府發言人張惇涵晚間透過臉書表示，跟總統有密切工作者的PCR檢測結果晚間已經出爐，都是陰性，請大家可以暫時放心；指揮中心也公布新的指引，這幾天跟總統有開過會的人，可以解除「自我健康監測」。

他指出，總統的醫療團隊建議，與總統近距離或密切工作的人，因國安考量要以更嚴謹的標準，持續進行「自我健康監測」，持續落實相關指引，保護自己、也保護他人。

張惇涵說，蔡總統今天下午原訂視察指揮中心行程雖然取消，但總統有一件讓她非常掛心的事，就是長輩的疫苗施打狀況；總統想要拜託民眾，不論是兒子女兒、孫子孫女、鄰居親友，或是長輩身邊比較親近的醫護人員，通通總動員。

張惇涵表示，無論是一句叮嚀、一通電話、一封簡訊、一則LINE，還是一趟陪伴。用各種方法，一定要提醒還沒接種滿3劑疫苗的長輩，趕快接種疫苗；有時間的話，就陪長輩去接種疫苗。

他指出，民眾要一起打造更強韌的台灣，而繼續提升長輩的疫苗覆蓋率，就是強化台灣防疫韌性關鍵中的關鍵。如果親友當中正好有還沒打滿3劑的長輩，「請拿起電話、拿起手機，照顧好我們的長輩，需要我們每個人一起努力」。