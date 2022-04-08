聯準會（Fed）鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四（7日）表示，Fed在抑制「異常高」通膨的任務上依然大幅落後曲線，警告Fed必須在年底前將聯邦基金利率升高到3.5％，才能有效讓通膨處於控制之下。

布拉德提到從貨幣政策規則與市場定價來看，美國目前利率水準依然遠不及到足以壓低通膨的程度。他說根據經濟成長、就業市場與通膨率等指標衡量，聯邦基金利率在年底前需調升到3.5％，而不是現今的0.25％至0.5％之間。他還提到，聯邦基金利率在今年下半年就應該調高到3％以上，之後再來決定是否需要繼續上調。他並訂同意Fed應開始計畫縮減9兆美元的資產負債表。

Fed在3月召開利率決策會議時，當時布拉德主張聯邦基金利率在年底應升到3％之上、才能應付高通膨問題。他也是當時會議中唯一投票贊成將聯邦基金利率調高兩碼的官員。如今周四的發言，凸顯布拉派的立場又更趨鷹派。

自從2008年就擔任聖路易聯準銀行總裁的布拉德指出，美國經濟擴張還沒有到達後期階段，預料還能持續一段很長時間，因此足以因應利率大舉調高。他並預測美國今年經濟將可增長2.8％，就業市場得以繼續增強，年底失業率將從目前的3.6％降至3％以下。

布拉德是Fed首位要求積極升息以降低通膨的官員。不過在同一天也發表公開談話的芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）則對積極升息做法持保留態度，他說不確定Fed是否有必要大舉升息來讓通膨降低，也許Fed所需要做的只是撤回在疫情期間實施的刺激措施就已足夠。

此外亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）則認為，基於美國經濟目前充斥諸多不確定性，Fed應該透過循序漸進作法讓貨幣政策趨近中立水準。波斯提克與布拉德一樣，今年在聯邦公開市場委員會都具有投票權。