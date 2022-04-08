岱宇國際（1598）8日公布自結3月合併營收8.21億元，月增15.31％，年減35.66％，累計今年第一季合併營收22.59億元，年減40.99％。岱宇表示，在拓展全球銷售通路市場方面，已有所斬獲，集團旗下格鬥重訓品牌UFC，計畫今年新增美國大型零售商Walmart的線上通路銷售，藉以擴大產品銷售布局。

岱宇表示，雖然全球家用健身器材需求，已回到正常淡旺季水準，但公司仍保持著擴大整體營運規模的企圖心，積極開發智能化健身與拓展全球銷售通路市場，然觀察目前全球原物料價格與運價費用，仍趨於高水準，為有效提升集團整體獲利能力，集團將同步嚴格管控各項營業成本與費用，以期減緩外部因素的干擾，維持集團整體營運長期穩定成長的趨勢。

在開發智能化健身市場方面，岱宇強調，隨著全球運動健身逐漸走向智能化，集團除將持續優化Studio行銷推廣與銷售策略外，亦將持續尋找合作夥伴結合多樣性健身與智能化服務，開發創新的智能健身產品，以滿足消費者對於智能化健身的需求，搶攻智能健身市場龐大商機。

另在拓展全球銷售通路市場方面，岱宇亦有所斬獲，集團旗下格鬥重訓品牌UFC，將計畫今年新增美國大型零售商Walmart的線上通路銷售，預期在新通路的挹注下，將有助於推升UFC品牌整體營收進一步成長。

此外，考量線上通路銷售已成為主流的消費趨勢，岱宇為強化英國、歐洲與東南亞市場銷售，將持續調整英國線上通路商的營運體質，並協助泰國當地實體通路商，開發線上通路平台，預期在線上通路銷售的普及下，集團將有望保持良好的成長動能。

岱宇說，隨著國際間對於企業永續經營的觀念，愈來愈重視，加上台灣金管會將今年開始祭出「強化公開發行公司年報揭露ESG相關資訊」、「擴大上市櫃公司CSR報告書取得第三方驗證之範圍」2大措施，推廣ESG企業永續經營，已儼然成為未來上市櫃公司的重要實施項目。

其中，隸屬於美國晨星（Morningstar）集團旗下的Sustainalytics是全球代表性的ESG研究與數據供應商，及ESG評鑑機構之一，對超過1萬3,000家企業給予ESG評級，在岱宇持續推廣CSR與ESG之下，已在Sustainalytics評鑑成為台灣上市公司中少數上榜，並名列前茅的企業。

未來岱宇將持續執行包含組織型碳盤查（ISO14064-1:2018）等ESG企業永續經營發展，並預計於第三季發布第一本中/英文版的ESG企業永續經營報告書，有望進一步強化企業的永續經營與資本市場的競爭力。