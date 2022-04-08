「本土劇一哥」陳昭榮近來已淡出演藝圈，將事業重心放在商場上，不過上月桃園的美福倉儲發生大火，他也成了受災戶，透露損失超過2千萬，而近日他更驚曝已卸下董事長、總經理身分，未來動態引起關注。

陳昭榮之前曾發文表示「我不再是藝人」，似乎想把事業重心放在副業上，不過近日他發文透露，已在2022 卸下董事長、總經理身分，並表示對他反而是成長的開始，「有捨才有得、有捨才有機會用更高、更宏觀的戰略角度看公司發展」。

他也表示人生歷經兩次有捨才有得，第一次就是 2009年，卸下「三立一哥」頭銜出走，重新歸零，而他為了公司存活，必須完全卸下明星光環面子。而今年是第二次，「又是人生另外一個體悟、完全不一樣的角度、思維」。

對於陳昭榮二次轉職，不少人都關心起他的去向，但他僅表示「邀請數位代理廣告圈、電商圈、數據圈高階大主管加入」，似乎已找好新出路。陳昭榮2005年創業成立翰成數位科技公司，期間一度經歷慘賠3000萬的低谷，但熬過不順遂後，2016年正式轉型，經營直播電商平台，年營業額破億，成功轉型為商人。