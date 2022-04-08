職場上，不少人都以升遷為目標而努力著，不過一名在外商公司當主管的男網友透露，雖然擔任主管看似風光，但實際上要面臨許多人事問題，也沒有時間和機會能精進實力，搞得自己進退兩難，「勸後進學弟妹如果當工程師錢夠用就好，不一定要升主管」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，他在外商公司擔任主管3年多，現年33歲。他透露，最近好不容易爭取到Google的面試機會，可惜最後以失敗收場，且是敗在他「3年前一定可以秒解」的程式設計上，連面試官也說，以他現在的實力來看，未來也沒辦法幫到公司，讓他相當沮喪。

原PO提到，因外商組織扁平、升遷契機不多，且部門團隊也已經建立起來，平時沒有什麼需要他協助的地方，所以多數時間都是在滑手機等下班，因此萌生了想換工作的念頭，「可是已經爽太久了，整個墮落」。

原PO感嘆，名片上印某某經理看起來確實很氣派，但前期會面臨許多公司政治和派系問題，他也因此精神狀況出問題，每天要吃安眠藥才能入睡。他也坦言，現在跳槽其他公司不見得好，回頭當工程師實力又比不過新鮮人，所以進退兩難，「勸後進學弟妹如果當工程師錢夠用就好，不一定要升主管」。

對此，有網友回應，「當主管以後硬實力下降是正常的吧」、「感覺就是你的實力就是配不上你目前薪資，哪天被鬥走或裁員會蠻慘的，畢竟薪資夠高但實力卻是問號，可能找不到對應的職缺」、「都當主管了，就培養當主管的能力，幹嘛跟工程師比技術力？技術力只是入門磚，夠用就好，要往上爬還是要靠管理能力」。

也有網友表示，「在同年齡中你能做到經理進度已經算是超前了，建議你先好好放鬆，再找些有興趣的事情做，甚至搞副業也可以」、「有沒有想過試試看發展副業？本業閒著就去做副業賺額外收入，成功的定義不是只有分紅拿的多才是成功，斜槓人生也是另一種方式」。