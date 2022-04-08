喬山（1736）8日公布自結3月合併營收25.8億元，月增8.5％、年增0.3％，累計今年第一季合併營收75.2億元，年增為3.7％。其中，商用市場營收表現亮眼，第一季商用營收年增高達65％。整體而言，喬山第一季營收穩健成長，隨著健身市場回溫，營收預估可望逐季增加，營運漸入佳績。

喬山表示，商用市場自2021年第二季開始，以低會員費為號召的連鎖健身房和集合式住宅的復甦信號明顯。尤其，健身房設備更新時程已被擱置延遲將近兩年，市場需求開始反彈增強，致使商用設備需求激增，商用營收大有斬獲的主因。

為持續擴大營收及市占率，喬山積極與各項國際比賽合作，例如，今年在阿拉伯聯合大公國杜拜，舉行的室外硬地職業網球錦標賽中，喬山提供高品質Matrix品牌健身設備，讓來自各國選手訓練。

喬山澳洲子公司也與澳洲網球聯合會合作，在羅德拉沃爾體育館各選手的房間及選手下榻飯店，共置入100台Horizon GR7飛輪健身車，讓選手們藉由訓練維持體能最佳狀態，上場爭取佳績。

在日本布局，喬山表示，旗下Horizon Paragon X跑步機3月進駐Under Armour BRAND HOUSE日本新宿品牌旗艦店，結合Experience UA Run快閃體驗，消費者可試穿UA全新智能鞋款，並透過Paragon X實際體驗跑感。喬山透過與UA合作，結合品牌優勢，雙方資源共享，也為彼此帶來更多潛在客群。

Paragon X搭載獨有AirTrain智慧科技結合Air Cushion System將戶外越野跑的三大要素，包括坡度、路面及速度，結合至訓練程式中，用戶不僅能體驗越野跑，更能享受不同路面的路跑體驗。