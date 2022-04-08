總統蔡英文4日與家人在官邸午宴，其中一位家人今午篩檢確診，蔡英文將隔離與自我健康管理至21日。蔡曾於6日邀集防疫策略會議，當天六都直轄市長中，僅高雄和桃園市長獲邀，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜未參加該會議，引發外界批評，資深媒體人黃暐瀚今對此表示「一切都是最好的安排」。

黃暐瀚今(8日)在政治節目《新聞大白話》中表示，一切都是最好的安排，柯文哲和侯友宜應該會想說不用去篩檢，因為沒有去那個會議。照理來講，那場會議應該要找台北市長和新北市長來一起討論，這不是個人喜好的問題，而是台灣2萬5千人確診當中，就有1萬7千例是本土病例，這1萬7千例當中，新北市就佔了7千例、台北市5千例，這兩都佔了1萬2千例。

黃暐瀚接著表示，現在所謂的「新台灣防疫模式」，以後可能會用快篩取代停課等方式，但怎麼可以不找柯、侯兩位市長一起來討論？又說在新北市先試行輕症在家照護，卻沒找人家討論，就說要試行。針對桃園市長獲邀與會，是因桃園有國際空港一說，黃暐瀚不禁質疑，難道以為台北市沒有松山機場？所以這都不是理由。