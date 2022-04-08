歐洲聯盟執行委員會主席與最高外交官8日抵達烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭的堅定支持。俄軍則發射火箭攻擊烏東火車站，造成至少50人死亡和超過80人受傷。

● 歐盟執委會主席訪基輔

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與最高外交官8日抵達烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭的堅定支持。

范德賴恩搭乘火車抵達基輔後告訴現場媒體記者，她此行將向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）傳達一個關鍵訊息：烏克蘭「將踏上加入歐盟之路」。

「歐盟理事會通常需時數年才會接受加盟申請，但烏克蘭在一、兩週內就做到了。我要求盡快推動此事，我們的目標是在今年夏天向歐盟理事會提出烏克蘭的加入申請。」

● 俄軍火箭攻擊烏東火車站 至少50死逾80傷

烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）一處用於撤離平民的鐵路車站8日遭俄軍發射火箭攻擊，現場當時據稱有超過4000人，攻擊造成至少50人死亡和超過80人受傷，染血行李散落一地。

頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，火車站遭俄軍發射火箭攻擊，造成至少50人死亡和超過80人受傷，許多傷者傷勢嚴重。

●克宮：可預見未來可能結束烏克蘭軍事行動

克里姆林宮8日表示，由於俄國的目標已經達成，俄國軍方與和談人員也在執行工作，俄羅斯對烏克蘭發動的「特別軍事行動」可能在「可預見未來」劃下句點。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也說，聯合國人權理事會昨天表決將俄羅斯停權時，有部分試圖維持平衡立場的國家迫於壓力投下贊成票，莫斯科對此表達理解。

土耳其官員則表示，儘管烏克蘭布查鎮（Bucha）平民殺戮事件及影像阻礙俄烏談判進展，俄烏兩方仍願意在土耳其舉行會談，但雙方就文本達成共識仍有很長一段路要走。

● 日相宣布追加制裁俄國5措施 禁輸入煤炭伏特加

日本首相岸田文雄8日譴責俄羅斯入侵烏克蘭在各地的殘虐且不人道行為，對俄追加5項制裁，禁止俄國煤炭、木材與伏特加等進口，禁止新增對俄投資等。

岸田也表示，對於俄羅斯的殘忍行為必須嚴加問責，日本支持國際刑事法院（ICC）搜查與聯合國進行獨立調查，日本將提早支付ICC會費以支援搜查。

● 歐盟擬額外軍援5億歐元 澳洲將送20輛裝甲車

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）7日支持一項提案，額外撥款5億歐元以提供烏克蘭武器對抗入侵的俄羅斯軍隊。

澳洲總理莫里森8日表示，澳洲將把20輛自製的「野外征服者」（Bushmaster）裝甲運兵車送到烏克蘭。

這些裝甲車是由法國公司泰雷斯（Thales）的澳洲分公司製造，車身塗成橄欖綠色，側邊印有烏克蘭國旗，車 身還印有「與烏克蘭團結在一起」（United With Ukraine）字樣。

● 歐盟通過禁止進口俄煤炭 G7祭出新制裁懲俄

為因應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，歐洲聯盟（EU）7日通過禁止進口俄國煤炭，以及對俄國船隻關閉歐盟港口。另外，七大工業國集團（G7）也祭出新的對俄制裁。

法新社報導，歐盟輪值主席國法國的一名官員說，上述舉措替「非常重大」第5輪對俄制裁打了先鋒。

相關方案也包括一項總額達100億歐元（新台幣3139億元）的對俄出口禁令，其中包括高科技產品，並將凍結俄國數家銀行的資產。