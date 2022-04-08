全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）8日公布自結3月合併營收達6.24億元，月增13.22％，年減15.11％，第一季合併營收17.89億元，年減4.59％。

展望2022年上半年，巧新維持審慎樂觀看法。一方面，密切關注國際局勢變動，可能產生的營運風險，採取即時掌握訂單與出貨進度，彈性調整產能配置等重要策略因應；另一方面，以目前主要歐美及日系的品牌車廠客戶，依舊保持良好的訂單能見度，仍有助巧新斗六廠持續維持高檔水位。

巧新屏東新廠，更已獲得Lexus、FCA、BMW及Porsche等品牌車廠認證，新車款訂單陸續加入量產排程，將有望推升整體產能利用率，挹注今年營運保持良好的成長動能。

巧新表示，3月營收受惠旗下輪圈產品因高度客製化的競爭優勢，帶動豪華汽車品牌客戶，仍保持良好的備貨力道，創造3月營收在俄烏戰爭，影響少數品牌車廠的生產基地短期停工下，雖有部分訂單遞延出貨情形，仍可月增13.22％，可見巧新與主要品牌車廠歷經疫情後所建立的供貨穩健力。

巧新自切入鍛造鋁圈市場以來，積極擴大全球超跑、豪華汽車業務接單版圖，目前供應車廠範圍遍及歐洲、北美及亞洲地區等，包括保時捷（Porsche）、賓士、BMW、Jaguar&Land Rover及Lexus等，創造公司堅強的接單基礎，助力公司良好的訂單能見度。

巧新觀察Porsche近日公布2021年銷售成績，其中，全球熱銷電動車款Porsche Taycan交車數量達4萬1,296輛，翻倍成長的亮眼銷售成績，更是超過經典的911跑車，占去年總銷售14％。

巧新身為保時捷首輛電動跑車的鋁合金鍛造輪圈供應商，提供6款不同表面塗裝或搭配碳纖飾片的專屬輪圈，以滿足車主客製化搭配不同車款顏色，為豪車增添附加價值。

由於不同表面塗裝或材料應用的輪圈，擁有相較一般鍛造鋁圈較佳的售價與毛利率表現，巧新隨著主要品牌車廠客戶的需求增溫，除搶食更多輪圈市場份額外，亦有助精進公司整體獲利能力。